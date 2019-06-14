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Продають жетони з націнкою: в мережі розповіли про цікавий «бізнес» біля метро в Києві

14.06.2019

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» здійснює плановий перехід від використання пасажирами жетонів на оплату проїзду спеціальними картками для проїзду.

На підприємстві впевнені, що це позбавить київське метро від черги за жетонами.

В той же час багатьом приїжджим не до душі це нововведення. Вони скаржаться, що приїхавши в Київ по справам їм там треба пару разів проїхати в метро і для цього доведеться придбати картку. З-за цього щоранку на станції метро «Вокзальна» утворюються величезні черги з людей, бажаючих придбати такі картки.

Ці скористалися спритні «ділки», які почали продавати жетони приїжджим з націнкою. Про це пишуть користувачі в соцмережах.

«Сьогодні вранці у м. Вокзальна людям у черзі на вулиці за 12гр. пропонували 1жетон!!! Зайшов всередину сказав поліцейському про це, але він ніяк не відреагував, і віддалився. Мабуть в долі з перекупниками… ось такий собі малий бізнес», — написав користувач Андрій Маркович.

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