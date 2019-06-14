СБУ знешкодила на Донбасі масштабну пропагандистську мережа, яка працювала з російським Генштабом

СБУ викрила «інформаційний підрозділ», учасники якого під кураторством російських спецслужб збирали важливу інформацію і організовували антиукраїнські акції в Луганській області.

Як повідомляють у Службі безпеки України, оперативники задокументували діяльність підрозділу, сформованого Головним управлінням Генштабу Збройних сил РФ при так званому «2 АК» російських окупаційних військ у Луганську. Близько двох десятків входили до нього людей, отримуючи російські «темники», поширювали фейкові повідомлення в соцмережах і ЗМІ.

Співробітники СБ України встановили, що за кожним районом та населеним пунктом Луганській області на підконтрольних уряду територіях був закріплений представник інформаційного підрозділу, який становив так званий «паспорт регіону». «Куратор» відстежував ситуацію на своїй «ділянці» і за допомогою інформаційних технологій працював над її дестабілізацією і провокував соціальне невдоволення.

Також спецслужба виявила більше п’ятдесяти фейкових акаунтів в соцмережах, які використовувалися для нав’язування інтернет-користувачам прокремлівської точки зору на події в Україні і поширення брехливої інформації.

«Всіх осіб, які входили до складу інформаційного підрозділу, встановили. В рамках кримінального провадження заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 і ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України мешканці Луганська, яка очолювала групу», — йдеться в повідомленні СБУ. Також повідомляється, що один з інформаторів засуджений до чотирьох років позбавлення волі, а обвинувальні матеріали щодо інших учасників агентурної мережі знаходяться на розгляді у судових органах.