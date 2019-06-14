Нова зона відпочинку з’явиться уздовж Русанівської протоки

У Києві вже п’ять років поспіль проводиться оновлення парків і відпочинкових зон, щоб кияни і гості міста могли насолодитися краєвидом міста і відпочинком. Нещодавно у столиці відкрили оновлену дитячу залізницю, а у планах КМДА можна побачити відновлення прибережних зон Русанівської протоки. Zrada.today з посиланням на сайт КМДА повідомляє про те, що уздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі збудують берегоукріплюючі споруди та зону відпочинку.

У повідомленні йдеться про те, що проведення запланованих робіт дозволить поліпшити рекреаційну зону довкілля та забезпечить стійкість берега Русанівської протоки. Відповідні роботи планують здійснити до 31 грудня 2020 року. Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації № 1053.

У КМДА також розповідають, що замовником робіт визначено КП «Плесо». Цій компанії доручено отримати вихідні дані для проектування, визначити генеральну проектну та генеральну підрядну будівельну організації для виконання робіт. Також комунальне підприємство має забезпечити розроблення проектної документації, проведення її експертизи та затвердження, проведення оцінки впливу на довкілля.

Також повідомляється про те, що під час укладання договору підряду на роботи КП «Плесо» має обов’язково передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконання робіт і встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта не менше ніж 10 років.

Фінансування робіт у 2019 році здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки.

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