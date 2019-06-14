23 июня в Киеве пройдет ЛГБТ-марш: чего ожидать

На Марше равенства, который состоится 23 июня в Киеве ожидается до 10 тысяч человек. Об этом директор ОО КиевПрайд Руслана Панухник сообщила на брифинге, передает Укринформ.
По ее словам, сейчас ведутся переговоры с Национальной полицией и КГГА, идет согласование мер безопасности и маршруту, поэтому все детали относительно времени и места сбора, и о маршруте будет сообщено позже.
Она также призвала не забывать о добровольной регистрации, что позволит всем желающим получать все обновления вовремя, а также получить инструкцию по безопасности и советы от организаторов.
Марш равенства станет завершающим событием КиевПрайд.
Уже на протяжении 5 лет КиевПрайд проводится в столице как мирная правозащитная демонстрация.
Как заявляет ЛГБТ-сообщество, это демонстрация права на мирные собрания, свободу слова и самовыражения.
“В этом году основной темой КиевПрайд является” Свобода. Единство. Борьба “, главным лозунгом” Наша традиция – это свобода! “, – говорится в пресс-релизе организации.
“Наша свобода – это неоспоримая ценность быть собой, выбирать то, чего мы хотим и не бояться жить полной жизнью. Свободы не бывает без ежедневной борьбы, ведь свобода – это действие. Свобода – не данность, а процесс, в котором мы вместе должны отстаивать права человека, поэтому свобода невозможна без единства “, – резюмируют участники ЛГБТ-сообщества.
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