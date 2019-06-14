У Запоріжжі впіймали викрадачів, які вбили свою жертву

У Запоріжжі зловмисники викрали і вбили чоловіка, але їх затримала поліція. Злочинці насильно посадили в автомобіль ВАЗ чоловіка, 1981 р.н., після чого зникли в невідомому напрямку.

В ході операції “Перехоплення” менш ніж через годину розшукуваний ВАЗ помітили в селі Наталівка Запорізької області. Але під час затримання викрадачі викинули з салону автомобіля тіло викраденого чоловіка.

Зловмисники розбіглися в різні боки, але силовикам вдалося затримати водія ВАЗа.

Викрадений чоловік був побитий в салоні автомобіля, після чого в нього вистрілили з невстановленої травматичної зброї. Від отриманих поранень чоловік загинув.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 “Незаконне позбавлення волі або викрадення людини”) і ч.2 ст.115 КК України ( “Умисне вбивство”).