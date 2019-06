У Британії померла жінка, яка пережила дві світові війни

Найстарша мешканка Великобританії Грейс Джонс померла 7 червня в селі Бродвей, графство Вустершир. Їй було 112 років.

Про це повідомляє Metro.

Жінка пережила дві світові війни. Вона застала 26 глав урядів та 5 монархів. Про секрет довголіття британка завжди жартувала. Причиною тривалого життя вона називала алкогольний напій. Джонс, за її словами, кожен день вживала трохи віскі, розведений водою. Друзі називали її «приголомшливою Грейс».

View this post on Instagram

In honour of Grace Jones, who lived until she was 112. #gracejones #amazinggrace #centurion #AncientBriton #wow #life https://m.youtube.com/watch?v=kYkVtz6ozJE

A post shared by EdDaunt (@eddaunt) on Jun 14, 2019 at 12:30am PDT

Грейс Джонс вийшла заміж за інженера Леонарда Родеріка Джонса в 1933 році. Разом вони прожили 53 роки. У шлюбі у пари народилася дочка. Подружжя часто переїжджало, жили в різних частинах королівства. У будинку для літніх жінок вона перебувала з 2005 року.

80-річна Дейрдре Маккарті, дочка померлої, стверджує, що останній тиждень життя родичка вела активний спосіб життя, як і завжди. Навіть в літньому віці вона зберігала спокій, була активною.

Зараз титул найстарішої мешканки Великобританії перейшов 111-річної Дороті Пейн.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!