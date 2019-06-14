Фонд заблокує спробу Веревського купити активи Дельти за 4%

Фінансова компанія «Скай» засновника аграрної компанії «Кернел» Андрія Веревського 7 червня в ході повторного аукціону на майданчику DebtX купила пул активів Дельта Банку балансовою вартістю 4,846 млрд грн.

Але цій угоді не судилося реалізуватися.

Лот виставлявся на торги за стартовою ціною 868,82 млн грн і міг впасти в ціні ще на 80% – до 173,76 млн грн. Компанія «Скай» зупинила торги на рівні 182,45 млн грн. Сумарна знижка до балансової ціною склала 96,24%.

На продаж були виставлені права вимог за кредитами, які Дельта Банк видав таким компаніям, як «Іллічівський зерновий порт», «Илличевская зернова компанія», «Стройбуд Іллічівськ» та «Одеський олійножировий комбінат». У заставі Дельта Банку по цих кредитах перебували виробничі комплекси з обладнанням та земельні ділянки.

Цей актив знаходиться у заставі НБУ і Укрексімбанку, які повинні отримати кошти від угоди. «Тому на рівні виконавчої дирекції Фонду прийнято рішення звернутися до цих заставних кредиторів для вироблення спільної позиції. Аж до скасування результатів торгів», – підкреслила вона.

Ймовірно, аукціон провалився через змову учасників. «Що стосується моєї особистої оцінки цих подій, то я бачу в них всі ознаки змови учасників ринку. Змова, який за вже сформованою традицією було «освячено» судом», – обурена Світлана Рекрут.

Ще квартал тому за цей пул була конкурентна боротьба, яка дозволила збільшити вартість лота з 215,3 млн грн до 906,2 млн грн. «Все, що залежало від Фонду, щоб аукціон був прозорим і конкурентним, ми зробили. Всі пам’ятають безуспішні спроби продати ці активи спочатку на англійських аукціонах – 8 турів, потім на голландських – в 7 турів. І тільки в останніх п’яти турах з’явилися покупці. Причому, одні і ті ж. Прийнятну пропозицію в більш ніж 906 млн грн, подану на одному з цих етапів, було скасовано рішенням суду. І той же покупець, компанія «Скай», який спочатку заявив цю ціну, потім запропонував мінімально можливу!» – підкреслює Світлана Рекрут.

За даними YouControl, 100% капіталу ТОВ «Фінансова компанія Скай» належало ТОВ «Майсен», кінцевим бенефіціаром якого через швейцарську компанію Filstar Ltd. був засновник аграрної компанії «Кернел» Андрій Веревський. ФК «Октант» на 100% належав ТОВ «Гектор-Груп» Артема Мартинюка.