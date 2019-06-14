Налагодити ефективність військової юстиції – один з пріоритетів для мене, – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив необхідність поліпшення архітектури військової юстиції та вивчення бойового досвіду загиблих військових. Про це сказано в повідомленні на сторінці Зеленського в Facebook про вшанування пам’яті загиблих десантників в результаті терористичної операції в 2014 році.

«Наша обов’язок перед ними полягає в тому, щоб не дозволити повторення подібних трагедій в майбутньому. Тому я, як Верховний Головнокомандувач ЗС України, доручив начальнику Генерального штабу активно працювати над системним вивченням бойового досвіду, отриманого з цієї та інших трагедій, та враховувати його в подальших спецопераціях і реформи ЗСУ», — пише Президент.

Зеленський додав, що сьогодні, 14 травня, він вшановує пам’ять кожного з 54 військових, які загинули в боротьбі за територіальну цілісність України саме в цей день.

Нагадаємо, що 14 травня 2014 року близько години ночі біля аеропорту «Луганськ» терористи збили військовий літак Іл-76 пострілом з ракетної установки. Внаслідок цього загинуло 40 військовослужбовців 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України і 9 членів екіпажу літака.

До 7 років ув’язнення був засуджений генерал-майора Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його звинуватили у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України («Недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків»). Однак генерал подав апеляцію.

Згодом Служба безпеки України встановила причетність Кремля до сбитию українського військово-транспортного літака Іл-76.