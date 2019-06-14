Зеленський призначив Балана командувачем Нацгвардією України

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Миколи Івановича Балана на посаду командуючого Національною гвардією України.

Крім того, Зеленський своїми указами звільнив заступника командуючого НГУ Олега Кулика, призначив першим заступником Володимира Кондратюка та заступниками Руслана Дзюбу і Юрія Лебедя.

Кар’єра

У 1992 Балан закінчив Саратовське вище військове командне Червонопрапорне училище.

У 2003 році Микола Балан закінчив Академію прикордонних військ України, з відзнакою.

Пройшов офіцерські посади від командира взводу до начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

З 2010 року він був призначений начальником управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

18 квітня 2014 року Указом Президента України призначений заступником командувача Національної гвардії України.

У 2017 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України з відзнакою.

Указом президента Петра Порошенка 7 травня 2019 року був призначений на посаду виконуючого обов’язки командувача Національною гвардією України.

Нагороди

Нагороджений орденами «За заслуги» II і III ступенів, медаллю «За військову службу Україні».