Кабмін скасував рішення про виділення 32 мільйонів на аудит “Укроборонпрому”

На початку червня Кабінет Міністрів України прийняв рішення скасувати власне розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету у сумі 32 мільйони гривень.

Про це стало відомо із протоколу урядового засідання від 5 червня, який оприлюднив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

22 травня Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявивши, що Кабінет Міністрів виділяє 32 мільйони гривень на фінансовий аудит державного концерну “Укроборонпром”.

Тоді ж уряд прийняв розпорядження “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету”, доручивши Мінекономрозвитку разом з Мінфіном, Мін’юст юстом та “Укроборонпромом” доопрацювати таке розпорядження та оформити його у триденний строк. Утім, джерела в уряді повідомили, що документ не встигли оформити у відведений рядків, що стало формальною підставою для його скасування.

“Рішення скасувати виділення коштів на аудит “Укроборонпрому” фактично означає, що в уряді не зацікавлені в незалежній перевірці фінансової діяльності концерну “Укроборонпром”, – вважає Гліб Канєвський.

Експерт нагадав, що згідно з планом реформування ОПК того ж уряду міжнародний аудит концерну мав бути організований ще в квітні цього року.