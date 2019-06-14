Поблизу Гостомельської сільради підпалили автомобіль

Сьогодні о 4.00 на спецлінію “102” до Ірпінського відділу поліції Київської області надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги поблизу Гостомельської селищної ради горить автомобіль. Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Прибувши на місце події та з’ясувавши усі обставини слідчо-оперативна група встановила, що двоє невідомих осіб через відчинене вікно в салон автомобіля “Газель” розпилили перцевий газ, після чого підпалили машину.

В автомобілі на той момент перебували двоє чоловіків. Потерпілі відсутні, “Газель” згоріла повністю.

Скоєний злочин кваліфікується за частиною 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна внаслідок підпалу). Тривають слідчі та оперативні дії.