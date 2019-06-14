Орнеллу Муті засудили до ув’язнення на півроку через вечерю з Путіним. ВІДЕО

Італійську актрису Орнеллу Муті остаточно засудили до на півроку в’язниці за благодійну вечерю в Росії.

Про це повідомляє 9 TV сьогодні, 14 червня, передає Zrada.today

У 2010 році Муті через хворобу не взяла участь в італійській виставі, в якій була задіяна. Вона надала медичну довідку, яка підтвердила її погане самопочуття на той момент. Пізніше з’ясувалося, що Орнелла відразу ж відправилася в Росію, оскільки брала участь в благодійній вечері в Петербурзі за участю президента Володимира Путіна.

Свою відмову вийти на сцену Муті пояснила ларингофарингітом. За словами актриси, вона фізично не могла розмовляти, що від неї не було потрібно на благодійній вечері в підтримку хворих дітей.

Тільки через дев’ять років італійський суд виніс обвинувальний вирок актрисі – 6 місяців тюремного ув’язнення за надання фальшивої довідки. Однак жінка може уникнути покарання, заплативши штраф в розмірі € 30 тис.

В ході заходу прем’єр-міністр Володимир Путін зіграв на роялі мелодію “С чего начинается родина” і заспівав по-англійськи пісню “Blueberry Hill”. На вечері також були присутні Шерон Стоун, Кевін Костнер, Моніка Беллуччі, Курт Рассел, Ален Делон, Міккі Рурк.

Орнелла Муті прославилася на весь світ завдяки італійській комедії «Приборкання норовливого». Серед інших фільмів з її участю є такі, як «Бонні та Клайд по-італійськи», «Граф Монте-Крісто», «Закоханий до безтями».

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