Палій відреагував на розмову Зеленського з головою ОБСЄ

Як бізнесмен Зеленський має знати, що коли кричати переговірним партнерам через 5 секунд, що тобі щось треба, це «щось» миттєво стає в рази, а іноді недосяжно дорожчим. Саме таким чином відреагував політолог Олександр Палій на зустріч президента Зеленського з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком. Розповідає Zrada.today з посиланням на допис Палія у соціальній мережі фейсбук.

Вчора, під час зустрічі з головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком Зеленський заявляв, що “Ми не можемо довго чекати, бо йдеться про життя наших людей, тому сьогодні ми вже спробували перезавантажити переговори в межах Тристоронньої контактної групи. Вже була проведена одна зустріч, призначено представника України у ТКГ – другий президент Леонід Кучма, інші фахові люди для роботи у її підгрупах”. Також президент заявив Лайчаку, що він переконаний щодо необхідності рухатися далі з метою досягнення конкретних відчутних результатів, щоб “довести цей процес до фіналу”.

Олександр Палій у своєму дописі звернув увагу на те, що Зеленський занадто часто заявляє про те, що він поспішає завершити війну.

«Коли сьогодні Зеленський торочить ледь не кожного дня, що він “дуже поспішає зупинити війну”, що він “готовий на все” і що “не може довго чекати” – то це ні що інше, як підрив переговірної позиції України».

Також політолог наголошує, що як бізнесмен Зеленський мусить знати, «що коли кричати переговірним партнерам через 5 секунд, що тобі щось треба, це “щось” миттєво стає в рази, а іноді недосяжно дорожчим».

Палій звертає також увагу на те, що Росії зняття санкцій більш потрібно ніж Україні. Він заявляє: «Взяти хоча б Росію – вона від санкцій вже дійшла до чергової рецесії, деградації найпростіших технологій, стоїть обтікає, але обтікає оптимістично – торохтить, що це їй тільки на пользу. Зняття санкцій потрібно Росії значно більше, ніж Україні виконання Мінських угод».

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Політолог наголошує на тому, що Кремль націлений знищити Україну, і що не розуміти це може лише людина, яка не розуміється на зовнішній політиці.

«Тим більше, що війну Кремля проти України це ніяк не зупинить, хіба що – переведе її в інший формат. Кремль націлений на знищення України, і не відійде від цієї цілі до останньої нафтогазової копійки в своєму бюджеті. Треба бути дуже зеленим в зовнішній політиці, аби не розуміти цього», – підводить підсумок Олександр Палій.

Нагадаємо, що 13 червня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з чинним головою ОБСЄ Мирославом Лайчаком.

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