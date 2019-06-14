Опублікований повний партійний список Об’єднаних націоналістів на виборах у Раду

Опублікований список кандидатів у депутати, з яким вибором піде об’єднаний блок українських націоналістів.

Його оприлюднив Станіслав Скачко на сторінці «Об’єднані українські націоналісти» в Facbook.

У праве об’єднання увійшли ВО «Свобода», «Національний Корпус», «Правий сектор» з його колишнім лідером Дмитром Ярошем, ОУН і Конгрес українських націоналістів.

Партійний список об’єднаних націоналістів виглядає так:

1. Олег Тягнибок (голова ВО «Свобода»)

2. Андрій Білецький (голова «Національного Корпусу», воїн АТО, командир полку «Азов»)

3. Дмитро Ярош (Командир Української Добровольчої Армії, воїн АТО)

4. Андрій Тарасенко (Голова «Правого сектору»)

5. Руслан Кошулинський (Віце-спікер Верховної Ради VII скликання, воїн АТО)

6. Богдан Бенюк (Народний артист України);

7. Кудряшов Родіон (Національний корпус, воїн АТО)

8. Олександр Сич (Віце-прем’єр-міністр у 2014 році)

9. Пилип Іллєнко (Голова Держкіно України)

10. Юрій Сиротюк (Голова фракції ВО «Свобода» у Київраді, автор терміна «Революція Гідності», воїн АТО)

11. Олег Петренко (Національний корпус)

12. Анатолій Вітів (Голова фракції ВО «Свобода» Волинської облради)

13. Андрій Левицький (ВО «Свобода»);

14. Василь Лабайчук (Правий Сектор)

15. Олександр Алфьоров (Національний корпус)

16. Андрій Мохник (ВО «Свобода)

17. Олексій Кайда (ВО «Свобода»);

18. Арсеній Білодуб (Правий Сектор, лідер гурту «Сокира Перуна»);

19. Віктор Шендыбыло (Національний корпус)

20. Олег Панькевич (ВО «Свобода»);

21. Сергій Бевз (Національний корпус)

22. Петро Кузик (Голова Київської «Свободи»)

23. Ігор Сабій (Голова Київської обласної «Свободи»);

24. Олександр Дроздов (Національний корпус)

25. Загазей Володимир (Правий Сектор)

26. Олег Бондарчук (член Політради ВО «Свобода»)

27. Денис Котенко (Національний корпус)

28. Євген Лапіков (Конгрес Українських націоналістів)

29. Михайло Королик (голова Івано-Франківської обласної «Свободи»)

30. Олег Любінський (депутат Тернопільської облради ВО «Свобода)

31. Максим Зайченко (Національний корпус)

32. Вадим Єрмілов (Правий Сектор)

33. Юрій Черкашин (лідер ГО “Сокіл”)

34. Андрій Дяченко (Національний Корпус)

35. Галина Чорна (Свобода)

36. Олексій Бучинський (Свобода)

37. Владислав Кирилов (Національний Корпус)

38. Володимир Мостовий (Свобода)

39. Діана Виноградова (Правий Сектор)

40. Валерій Черняков (Свобода)

41. Ігор Сухий (Національний Корпус)

42. Марія Чашка (Свобода)

43. Олексій Фурман (Свобода)

44. Антон Требухів (Національний Корпус)

45. Ігор Швайка (Свобода)

46. Олександр Вінський (Правий Сектор)

47. Коренов Владислав (Національний корпус)

48. Юрій Боднар (Свобода)

49. Богдан Червак (ОУН)

50. Олександр Замковий (Свобода)

51. Михайло Шийка (Національний Корпус)

52. Денис Попов (Свобода)

53. Сергій Супрун (Правий Сектор)

54. Олексій Єгоров (Національний Корпус)

55. Віталій Мельничк (Свобода)

56. Олег Гаврилко (Свобода)

57. Пятанский Ігор (Національний Корпус)

58. Губський Денис (Свобода)

59. Василець Костянтин (Свобода)

60. Тарас Бобанич (Правий Сектор)

61. Анатолій Шиян (Національний Корпус)

62. Володимир Мирончук (Свобода)

63. Андрій Астраханцев (Свобода)

64. Ямка Денис (Національний Корпус)

65. Філіпчук Максим (Свобода)

66. Аліфанов Микола (Свобода)

67. Юлія Токарна (Національний Корпус)

68. Безкостый Роман (Правий Сектор)

69. Артем Села (Свобода)

70. Люда Пыйла (Свобода)

71. Литвиненко Артур (Національний Корпус)

72. Онуфрев Роман (Свобода)

73. Берестецький Маркін (Свобода)

74. Наталія Панаско (Правий Сектор)

75. Касьян Ольга (Національний Корпус)

76. Торецька Наталія (Свобода)

77. Тютюнник Микита (Національний Корпус)

78. Сабій Юлія (Свобода)

79. Котняк Святослав (Свобода)

80. Хмельницький В’ячеслав (Свобода)

81. Степан Лобко (Національний Корпус)

82. Подвишенный Олександр (Правий Сектор)

83. Костянчук Юрій (Свобода)

84. Петришин Володимир (Національний Корпус)

85. Олескандр Мик (Свобода)

86. Ігор Шевчук (Свобода)

87. Тамай Сергій (Національний Корпус)

88. Олександр Фір (Правий Сектор)

89. Мазкевич Костянтин (Свобода)

90. Чашка Василь (Свобода)

91. Лучак Ігор (Національний Корпус)

92. Галайко Богдан (Свобода)

93. Казанков Віталій (Свобода)

94. Ромащенко Андрій (Національний Корпус)

95. Яковенко Дмитро (Правий Сектор)

96. Бартняк Тарас (Свобода)

97. Усенко Роман (Національний Корпус)

98. Яремчук Руслан (Свобода)

99. Гринюк Ігор (Свобода)

100. Степаненко Олександр (Свобода)

Список кандидатів від Об’єднаних націоналістів на мажоритарних округах:

Київ

№ 211 (Київ, Голосіївський) — Руслан Андрійко

№ 214 (Київ, Дніпровський) — Степан Кударенко

№ 215 (Київ, Деснянський, Дніпров.) — Іллєнко Андрій

№ 219 (Київ, Святошинський) — Олег Чернецький

№ 220 (Київ, Подільський) — Михайло Подоляк

№ 222 (Київ, Солом’янський) — Назаренко Володимир

№ 223 (Київ, Шевченківський) — Левченко Юрій

Львівська область

№116 (Львів) Ірина Фаріон

№121 (Дрогобич) Михайло Алексєєв

№122 (Яворівський, Жовківський р-ни) Микола Зінько

Чернівецька область:

№202 (Сторожинці) Ростислав Поклитар

№203 (Новоселицьке, Чернівецька) Іван Попадюк

№ 204 (Хотин, Чернівецька) Роман Музика

Миколаївська область

№132 (Первомайськ) Волошин Сергій

Хмельницька область

№193 (Кам’янець-Подільський) Попов Олександр

Полтавська область

№146 (Кременчук) Чадюк Ігор