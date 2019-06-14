Катастрофа ІЛ-76: у нас немає права на очікування

Сьогодні трагічна дата: 5 років тому в небі над Луганськом російськими найманцями збитий ІЛ-76 Збройних Сил України. Загинули сорок дев’ять захисників нашої країни – десантники і члени екіпажу.
Правозахисний рух «Сила права» разом з сім’ями загиблих наступає на агресора на юридичному фронті. Вже отримано 8 судових рішень, що встановлюють безпосередню провину Російської Федерації у цьому злочині. Кожним таким рішенням фіксуються докази російської агресії, військових злочинів і порушень прав людини.
Що за п’ять років зробила українська влада?
Добилася виконання Будапештських гарантій безпеки і відновлення повноцінного світу? Ні, навіть не намагалася!
Пред’явила позови державі-агресору за всі кривди, завдані українському народові і державі? Ні, навіть не приступала до цієї роботи!
Може, покарала тих, хто, ігноруючи дані розвідки, послав на вірну загибель борт 76777? Ні, генерал Назаров, прикриває Порошенко, досі на волі!
Що будемо робити – чекати дива від нової влади? Точно ні!
У нас немає права на очікування.
Є тільки право на перемогу.
Разом ми можемо зробити для своєї країни набагато більше, ніж будь-яка, нехай навіть найкраща, влада.
Андрій Сенченко