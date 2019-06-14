Катастрофа ІЛ-76: у нас немає права на очікування

Сьогодні трагічна дата: 5 років тому в небі над Луганськом російськими найманцями збитий ІЛ-76 Збройних Сил України. Загинули сорок дев’ять захисників нашої країни – десантники і члени екіпажу.

Правозахисний рух «Сила права» разом з сім’ями загиблих наступає на агресора на юридичному фронті. Вже отримано 8 судових рішень, що встановлюють безпосередню провину Російської Федерації у цьому злочині. Кожним таким рішенням фіксуються докази російської агресії, військових злочинів і порушень прав людини.

Що за п’ять років зробила українська влада?

Добилася виконання Будапештських гарантій безпеки і відновлення повноцінного світу? Ні, навіть не намагалася!

Пред’явила позови державі-агресору за всі кривди, завдані українському народові і державі? Ні, навіть не приступала до цієї роботи!

Може, покарала тих, хто, ігноруючи дані розвідки, послав на вірну загибель борт 76777? Ні, генерал Назаров, прикриває Порошенко, досі на волі!

Що будемо робити – чекати дива від нової влади? Точно ні!

У нас немає права на очікування.

Є тільки право на перемогу.

Разом ми можемо зробити для своєї країни набагато більше, ніж будь-яка, нехай навіть найкраща, влада.

Андрій Сенченко