Нові деталі щодо збиття MH17 розкриє наступного тижня слідство

Хоча докази щодо причетності РФ до збиття над Донбасом у 2014 році Boeing рейсу MH17, досить чітко вказують на вину Росії, однак, розслідувачі цієї авіакатастрофи знаходять нову інформацію, яку обіцяють невдовзі оприлюднити. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на DW.COM.

Видання пише про те, що спочатку нові подробиці у розслідуванні щодо збитого над Донбасом у 2014 році Boeing рейсу MH17 слідча група повідомить родичам загиблих, а згодом – й журналістам.

Міжнародна спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака Boeing рейсу MH17 у п’ятницю, 14 червня, повідомила, що наступного тижня оприлюднить нові дані розслідування.

З новою інформацією спершу ознайомляться родичі 298-ми загиблих пасажирів та членів екіпажу літака. Лише потім проведуть пресконференцію для журналістів “про перебіг кримінального розслідування щодо збиття літака рейсу MH17”, йдеться у заяві JIT.

Хоча ані слідча група, ані влада Нідерландів не повідомляє деталі про перебіг розслідування, однак, нідерландський телеканал NOS заявляє, що слідчі готові назвати імена окремих підозрюваних, повідомляє агентство Reuters.

Нагадаємо, що у 2014 році була створена Міжнародна спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

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Нагадаємо, що у січні 2019 року Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна підписали меморандум щодо фінансової підтримки кримінального переслідування винних в катастрофі малайзійського “Боїнга” на Донбасі. Текст угоди було опубліковано у вівторок, 22 січня, на сайті уряду Нідерландів.

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