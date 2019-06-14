У Дніпрі затримали двох псевдоминеров

У Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків, які дали неправдиве повідомлення про те, що в суді готується вибух. Факт підтвердили в місцевій прокуратора № 2 обвинувальний акт і направили в суд.

Чоловікам загрожує покарання за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, загроза загибелі людей чи інші тяжкі наслідки).

Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що в квітні 30-річний чоловік зустрівся зі своїм 26-річним знайомим і умовив його вчинити злочин. За це він пропонував грошову винагороду. Правопорушники зателефонували на стаціонарний телефон Центрального апеляційного господарського суду і повідомили про те, що зал суду заміновано. Чоловіки знали, що ця інформація — неправдива, і вона створить обстановку загального страху і паніки у людей, порушить громадську безпеку.

Організаторів злочину будуть судити по частині 3 статті 27 і частині 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Крім цього, прокуратура заявила цивільний позов в інтересах держави в особі ДСНС. Правопорушники повинні будуть відшкодувати збитки в розмірі понад 67 тисяч гривень за помилковий виклик. Судовий розгляд по кримінальній справі триває.