Спека продовжується: Вихідні в Україні знову будуть спекотними

Декілька днів поспіль в Україні тримається спека і вихідні дні не будуть прохолоднішими. Температура повітря місцями прогріється до +33°С. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на 5 канал.

Як повідомляє видання, найближчі вихідні в Україні будуть спекотними. Так, в суботу, 15 червня, в Карпатському регіоні, північних областях та на Вінниччині, 16 червня в західних, Вінницькій та Одеській областях вдень буде спекотно до +33°С, однак місцями може пройти короткочасний дощ, гроза. Вночі без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Про таке повідомив “Укргідрометцентр”.

У понеділок та вівторок, 17-18 червня, погода практично не зміниться, і майже на всій території України буде переважно без опадів, лише в західних областях України окремі грозові дощі.

Нагадаємо, центр громадського здоров’я повідомив, що за екстремальної спеки медики радять якнайменше перебувати на вулиці, дотримуватися питного режиму та дієти з низьким вмістом солі, водночас забути про вживання кави та алкоголю.

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Нагадаємо, що відомий синоптик Наталка Діденко також рекомендує у спеку рухатися повільно, мити ретельно себе і фрукти, забути на час про сир, суші, стихійні свіжі риби, нехай живуть компоти, вода, морозиво, кабачки, льон, бавовна, шовк, батист, потроїти місця зі свіжою водою для кота, захищати дітей і квіти від прямого сонця.

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