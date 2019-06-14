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Гордон: Я продовжую свою журналістську діяльність

14.06.2019

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що не збирається цілком і повністю йти в політику.

Він акцентував увагу на тому, що, в першу чергу, є представником медіасфери. Після оголошення того, що він стане головою виборчого штабу партії «Сила і Честь», багато хто заговорили про його відхід з журналістики.
 
Дмитро Гордон повністю спростував ці чутки. Він зазначив, що не збирається зустрічатися в своїх ефірах програми, які оприлюднюються на YouTube, виключно з Ігорем Смешком. Так, на даний момент у Дмитра Гордона вже заплановані інтерв’ю і з Арсенієм Яценюком, і з Володимиром Гройсманом.
 
Журналіст заявив, що йому цікаво думку вищезгаданих персон щодо подальшого курсу України. Отже, він не збирається позбавляти себе можливості з ними поспілкуватися в рамках своєї професійної діяльності.

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