Гордон: Я продовжую свою журналістську діяльність

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що не збирається цілком і повністю йти в політику.

Він акцентував увагу на тому, що, в першу чергу, є представником медіасфери. Після оголошення того, що він стане головою виборчого штабу партії «Сила і Честь», багато хто заговорили про його відхід з журналістики.



Дмитро Гордон повністю спростував ці чутки. Він зазначив, що не збирається зустрічатися в своїх ефірах програми, які оприлюднюються на YouTube, виключно з Ігорем Смешком. Так, на даний момент у Дмитра Гордона вже заплановані інтерв’ю і з Арсенієм Яценюком, і з Володимиром Гройсманом.



Журналіст заявив, що йому цікаво думку вищезгаданих персон щодо подальшого курсу України. Отже, він не збирається позбавляти себе можливості з ними поспілкуватися в рамках своєї професійної діяльності.