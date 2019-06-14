Верховний касаційний суд Італії залишив чинним вирок італійській акторці Орнеллі Муті за те, що вона не з’єднання явилася на виставу, надавши фіктивну медичну довідку про хворобу, а сама в цей час полетіла в РФ на благодійну вечерю з Владіміром Путіним.

У грудні 2010 року Муті повинна була виступити на сцені театру Верді в Порденоне на північному сході Італії, але за три дні до виступу заявила про хворобу і полетіла, як пізніше з’єднання ясувалося, в Санкт-Петербург на благодійний гала-концерт, де був присутній на тій момент прем’єр-міністр РФ Путін.

При цьому Муті надала театру фальшиву медичну довідку, в якій їй рекомендувалося п’ять днів відпочинку. Її визнали винною в спробі шахрайства.

Верховний касаційний суд підтвердив її 6-місячний умовний термін тюремного ув’язнена язнення, а також штраф у розмірі 500 євро і 30 тисяч євро в якості компенсації театру Верді. Якщо вона не заплатити штраф, то відправиться до в язниці.

64-актриса в 2015 році говорила, що вона не може сплатити завдані театру збитки.

Два роки по тому вона і її сім’я були виселені зі свого будинку в Римі через заборгованість у розмірі 80 000 євро агентству нерухомості.