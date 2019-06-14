«Чемодан, вокзал, Росія»: у Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі «ОП — За життя»

Невідомі залишили написи на будівлі і всередині офісу партії «Опозиційна платформа — за життя» у Кривому Розі.

Відзначається, що порушники залишили такі написи на будівлі і всередині офісу: «чемодан, вокзал, Росія», «російський світ агенти Кремля», «сепары».

«14 червня близько 11 години в офіс політичної партії зайшли невідомі чоловіки в масках і пошкодили майно. Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку. Зараз на місці працюють правоохоронці», — відзначили в поліції.

Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини справи та осіб, причетних до злочину.