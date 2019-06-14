У Києві телефонні шахраї виманили у пенсіонерів 100 тисяч гривень

У Києві шахраї ошукали пенсіонерів на 100 тисяч гривень. Вони по телефону переконали подружню пару, що їхні онуки знаходяться в небезпеці. Літні люди без вагань віддали аферистам свої заощадження. У поліції зазначають, що з початку року жертвами телефонних шахраїв в Києві стали майже 200 осіб. Як не потрапити на гачок злочинців, розбиралися журналісти «Сегодня».

Ошукана пенсіонерка Валентина Спічак розповіла, що їй посеред ночі зателефонував незнайомець, який назвався її онуком. Він плакав, але при цьому назвав ім’я і прізвище цього онука жінки. Чоловік по телефону повідомив, що нібито збив людину і той перебуває у важкому стані, тому потрібна операція і, відповідно, гроші на неї.

Усі заощадження – 3000 доларів і 20 тисяч гривень – 87-річна бабуся погодилася віддати. Каже, у тому, що онук дзвонить, і сумнівів не було.

«Ну як голова могла збагнути? Дві години ночі, там терміново, це операція», – зазначила жінка.

Через кілька хвилин у двері пенсіонерів вже телефонував чоловік, який назвався другом онука. Йому бабуся і віддала останні кровні гроші. Це зафіксувала камера відеоспостереження. Після цього налякана бабуся зателефонувала доньці і тільки тоді усвідомила, що сталося.

«Розвели» нас. Ми всі гроші, що на похорон, та й взагалі все віддали. Нічого немає зараз», – розповіла пенсіонерка.

Незнайомця з відео і його спільника зараз шукають правоохоронці. Експерти кажуть, що такі телефонні шахрайства дуже поширені.

Аферисти телефонують вночі, видають себе за родичів і, ридаючи, розповідають щемливу історію про те, що нібито потрапили в аварію або стався нещасний випадок. І при цьому відразу просять грошей. Вони також можуть представитися співробітниками банку або лікарями.

«У шахраїв, як правило є свої люди і в банківській сфері. У тих же Жеках, в тій же поліклініці», – розповіла експерт з кібербезпеки Наталія Бугайова.

У поліції ж уточнюють, що відстежити дзвінок шахраїв іноді буває непросто.

«Люди, зокрема, дзвонять з місць позбавлення волі або з тимчасово окупованих територій», – підкреслив оперуповноважений управління карного розшуку ГУНП в Києві Юрій Найдюк.

Однак відшукати телефонних шахраїв можливо, головне – вчасно звернутися за телефоном «102».