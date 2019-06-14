Вахтанг Кіпіані повідомив, що програма «Історична правда-ZIK» закривається

Програма Історична правда-ZIK закривається через те, що Віктор Медведчук купив телеканал, на якому йшла ця програма. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис журналіста Вахтанга Кіпіані у соціальній мережі фейсбук.

Журналіст у себе на сторінці написав: «Дорогою на презентацію книги “Справа Василя Стуса” дізнався новину, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому понад 6 років виходила програма Історична правда-ZIK. Ми зробили близько 500 випусків».

Як відомо, Віктор Медведчук був адвокатом Василя Стуса і замість захищати поета, а навпаки визнав його “винним”.

«Як автор і ведучий програми повідомляю, що передача закривається. Медведчук – це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього», – наголосив Кіпіані.

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Нагадаємо, що творчий колектив на чолі з режисером Романом Бровком обіцяв обов’язково включити до художньої кінострічки “Стус” сцену суду над поетом, котру перед цим вирізали через персонажа, що зображує тодішнього молодого київського адвоката, а нині впливового політика Віктора Медведчука.

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