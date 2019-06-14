Зеленський запропонував жителям Львівщини обрати з трьох кандидатів майбутнього голову ОДА

Президент України Володимир Зеленський запропонував жителям Львівської області обрати з трьох кандидатів майбутнього голову обласної державної адміністрації.

“День добрий, Львівщино! Звертаюся до вас по допомогу. Зараз маємо трьох претендентів на посаду голови Львівської ОДА. Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв. Що ви знаєте або чули про їхню репутацію, менеджерські та моральні якості? Та й узагалі – хто вам більше до вподоби?” – написав Зеленський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п’ятницю.

На посаду голови Львівської ОДА президент запропонував три кандидатури:

1 Денис Шмигаль, 43 роки, кандидат економічних наук. Директор ДТЕК “Бурштинська ТЕС”, заступник генерального директора ПАТ “ДТЕК Західенерго”;

2. Максим Козицький, 38 років, директор компанії “Еко-Оптіма”, лауреат премії “Людина року” в номінації “Підприємець року”;

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3. Маркіян Мальський, 35 років, адвокат, кандидат юридичних наук, голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger, автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

“Що думаєте?” – запитав президент на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як повідомлялося, 11 червня заступник глави Адміністрації президента України Руслан Рябошапка оголосив, що глава Української держави звільнив або відсторонив від посади 15 голів ОДА. Агентству “Інтерфакс-Україна” роз’яснили, що у 12 із 15 названих Рябошапкою областей звільнено голів ОДА, а в Одеській, Полтавській та Херсонській, де раніше були виконувачі обов’язків голів облдержадміністрацій, їх відсторонено.

Цього самого дня президент Зеленський призначив тимчасово виконувачів обов’язки голів обласних державних адміністрацій (ОДА) у 12 областях. Так, т. в. о. голови Київської ОДА став В’ячеслав Кучер, Чернігівської – Наталія Романова, Хмельницької – Володимир Кальніченко, Тернопільської – Іван Крисак, Сумської – Вадим Акперов, Миколаївської – В’ячеслав Бонь. Т. в. о. голови Львівської ОДА призначено Ростислава Замлинського, Кіровоградської – Сергія Коваленка, Івано-Франківської – Марію Савку, Запорізької – Еллу Слепян, Закарпатської – Івана Дурана, Волинської – Олександра Киричука.

Джерело – interfax

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