Рух транспорту в Києві утруднене із-за численних пробок

У Києві сьогодні вдень, 14 червня, утворилися численні затори на дорогах.

На правому березі столиці ускладнено рух транспорту в районі метро «Житомирська», «Академмістечко», «Берестейська», «Шулявська».

Зокрема, там пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Гарматній, Дегтярівській, Миколи Василенка, Академіка Туполєва.

Також пробки є на Великій Окружній дорозі, Повітрофлотському проспекті, вулиці Освіти, Валерія Лобановського.

Численні затори утворилися в центрі столиці. Так, зафіксовані пробки в районі метро «Університет», «Золоті Ворота», «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Хрещатик», «Поштова площа», «Контрактова площа», «Тараса Шевченка», «Видубичі», «Дружби Народів».

Крім того, затори утворилися на мосту Патона і Дарницькому мосту. Пробки є на Набережному шосе, на вулиці Набережно-Лугова проводяться ремонтні роботи.

На лівому березі ускладнено рух транспорту на Баварському проспекті, біля станції метро «Лівобережна», на проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана та в районі станцій метро «Осокорки» та «Славутич».