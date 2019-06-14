НБУ збільшив викуп валюти на українському міжбанку майже на третину

В Національному банку України з 10 по 14 червня купили на міжбанківському валютному ринку $135,1 млн, що на 31,5% більше, ніж тижнем раніше ($102,7 млн), передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайті центробанку, $62,5 млн було придбано за найкращою ціною купівлі-продажу (з використанням інструменту matching), $72,6 млн за єдиним курсом (з використанням інструменту matching).

Раніше стало відомо, що Нацбанк 26 квітня заявив про збільшення з $15 до $20 млн в день планового обсягу інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку у другому-третьому кварталах 2019 року.

В цілому з початку поточного року НБУ купив на міжбанку $1554,5 млн, продав – $231,43 млн.