Фракція Зеленського в парламенті може стати укриттям для регіонального корупціонера Мигаля

Пристрасті навколо виборчих списків партії «Слуга народу» Володимира Зеленського не вщухають – після гучного чистки партійного списку від «токсичних» особистостей, в ЗМІ з’явилася інформація про те, що майбутня парламентська фракція може стати притулком для відомого в Рівному корупціонера Романа Мигаля, на якого вже відкрито низку кримінальних справ.

«Період президентської кампанії став дуже стресовим для Роману – польські ЗМІ, які розслідують корупцію, тоді ще чинного президента, Порошенко, привели його в якості класичного регіонального хабарника, назвавши Мигаля «символом корупції часів Порошенко». Журналісти чітко назвали весь спектр його корупційних тем – від торгівлі землею, до кришування незаконного видобутку бурштину. Роман Мигаль, побоюючись гніву президента і візиту до нього спеціальних антикорупційних органів, навіть виїхав на місяць за кордон, «на лікарняний». Вже по завершенню кампанії його звільненням почав займатися губернатор Ровенщены Муляренко, але в підсумку пішов у відставку раніше самого Мигаля», — розповідає наш співрозмовник.

За його словами, коли пристрасті трохи вляглися, Мигаль повернувся в Україну і зайнявся власним «імунітетом», почавши переговори про придбання прохідного номера в списку партії «Слуга народу».

«Роман знайшов контакт з людьми, наближеними до керівництва рівненського крила партії «Слуга народу» і, кажуть, домовився про покупку прохідного номера у списку партії – зрозуміло, необхідну суму в 1,5 мільйонів доларів людині, яка займається землею і бурштином, знайти не склало праці. По мажоритарці йти він не наважився, тому що знає – рівняни за нього не проголосують.

Парламент – єдиний шанс для Мигаля піти від відповідальності за хабарництво, яке процвітало в нашій області в земельних питаннях. І весь цей галас з виключенням зі списку «Слуги народу» резонансних кандидатів розіграна не випадково – це дає можливість партії подати в ЦВК ряд кандидатів, яких громадськість не бачила в попередніх списках, та, відповідно, не встигла дати їм адекватну оцінку», — зазначає співрозмовник.