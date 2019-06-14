Парубій передав до КС документи про кількісний склад коаліції

На момент виходу з коаліції “Народного фронту”, коаліція існувала, та окрім двох фракцій до її складу входили позафракційні депутати. Про таке розповів Андрій Парубій в кулуарах ІІ Міжнародного Форуму Центральної та Східної Європи “Via Carpatia 2019”. Повідомляє Zrada.today з посиланням на Еспресо TV.

Видання повідомляє про те, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій розповів журналістам “Еспресо” в кулуарах ІІ Міжнародного Форуму Центральної та Східної Європи “Via Carpatia 2019” в п’ятницю, 14 червня, що передав до КС документи про кількісний склад коаліції.

Спікер ВР заявив: “Можу повідомити, як Голова парламенту, я передав до Конституційного суду всі необхідні документи, які підтверджують, що на момент виходу з коаліції “Народного фронту”, коаліція існувала, та окрім двох фракцій до її складу входили позафракційні депутати”.

Також Парубій наголосив, що КС має достатньо документально завірених даних, з яких можна зробити висновок, що і в 2016 році, і в травні цього року, до виходу “Народного фронту”, коаліція нараховувала понад 226 народних депутатів.

Голова ВР також підкреслив, що парламент може бути розпущено лише в тому випадку, коли він не може повноцінно працювати.

«Але ВРУ тільки за останній період ми ухвалили надважливі закони: про мову та тимчасові слідчі комісії. Лише минулого сесійного четверга ми ухвалили 12 рішень. І це є свідченням того, що парламент повноцінно працює», – заявив Парубій.

Розпуск є виключно політичною доцільністю і не має жодного стосунку до правового поля, – вважає Андрій Парубій.

Також читайте: ЗЕЛЕНСЬКИЙ В КСУ: УКАЗ ПРО РОЗПУСК РАДИ ВІДПОВІДАЄ БУКВІ ЗАКОНУ

Нагадаємо, що КС розглядає конституційність указу президента Зеленського про дострокове припинення повноважень парламенту та призначення позачергових виборів на 21 липня. 11 червня Зеленський приходив на засідання суду, щоб особисто завірити суддів, що його указ про розпуск ВР відповідає букві закону.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!