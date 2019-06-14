В Одеській області поліцейський побив палицею пасажира автомобіля

В Одеській області поліцейський побив пасажира автомобіля, зупиненого за порушення ПДР. Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Нацполиции в Одеській області, в ході моніторингу було виявлено видеопубликация, на який зафіксовано, як співробітник Білгород-Дністровського відділу поліції застосовує спеціальний засіб – кийок.

Попередньо встановлено, що під час несення служби співробітники екіпажу сектора реагування патрульної поліції Білгород-Дністровського відділу поліції зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Між одним з правоохоронців і пасажиром автомобіля виник конфлікт, в ході якого поліцейський завдав чоловікові декілька ударів палицею.

З цього приводу громадянин звернувся в медичний заклад і місцевий відділ поліції. «Обставини події встановлюються. Після закінчення перевірки матеріали службового розслідування будуть направлені в ГБР.

Дій кожного учасника конфлікту буде дана відповідна правова оцінка», – заявили в главку.

За фактом розпочато службову перевірку, на час якої патрульний відсторонений від виконання службових обов’язків.