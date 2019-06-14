Зеленський зустрівся з батьківщинами військовополонених моряків

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з батьківщинами українських моряків, які були затримані російськими військовими біля Керченської протоки.

Про це повідомляється на сайті глави держави. Зеленський заявив, що тримає ситуацію на контролі. Він також нагадав про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права у цій справі.

“Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків”, – сказав Зеленський.

Під час зустрічі йшлося про законопроект, який передбачає надання полоненим морякам статусу учасників бойових дій. Він висловив переконання, що законопроект розглянуть народні депутати вже нового скликання.