У «Укртрансгаз» попередили, що робота української ГТС під загрозою із-за дефіциту засобів

Компанія «Укртрансгаз» не може вчасно розраховуватися за контрактами на закупівлю газу для власних виробничо-технологічних витрат (ПТР) з-за дефіциту коштів, що загрожує роботі ГТС України після 24 червня 2019 року. Про це йдеться в заяві компанії, поширеній у п’ятницю.

«Компанія ініціювала переговори з кредиторами, включаючи материнську компанію – прим.ред) НАК «Нафтогаз України» про реструктуризацію заборгованості. Про ситуацію проінформовано Рада національної безпеки і оборони України», – йдеться в документі.

Згідно з ним, «Укртрансгаз» також звернувся з листом про виникнення передумов надзвичайної ситуації в Держслужбу надзвичайних ситуацій України і веде переговори з НКРЭКУ для негайного виправлення ситуації.

Компанія зазначає, що її заборгованість за березень-квітень перед постачальниками паливного газу становить 4,1 млрд грн, тому деякі з них відмовляються постачати певні чинними контрактами обсяги газу. Залишкових обсягів газу на ПТР, закуплених за попередніми договорами, достатньо для забезпечення роботи ГТС тільки до 24 червня, йдеться в заяві.

«Укртрансгаз» підкреслює, що фінансову ситуацію компанії з кожним місяцем погіршують економічно необґрунтовані тимчасові тарифи для оператора ГТС, які НКРЭКУ затвердила наприкінці 2018 року і які дозволяють своєчасно розраховуватися за закупівлю газу на ПТР в обсязі до 60% від необхідного річного рівня.

Друга причина, яку зазначає компанія, — проблема несанкціонованого відбору газу з газотранспортної системи, в результаті чого борг за послуги балансування учасників ринку в період з 2016 по лютий 2019 року перевищив 35 млрд грн, з яких 91% становить заборгованість облгазів.

«Укртрансгаз» вказує, що після переходу газового ринку України на добове балансування з 1 березня 2019 ситуація суттєво не змінилася: оператори ГРС (газорозподільних мереж – прим.ред) продовжують незаконно відбирати газ з ГТС, в тому числі для власних виробничо-технологічних витрат і не розраховуються. За період березня-квітня 2019 заборгованість операторів ГРС зросла ще на 2,5 млрд грн, говориться в релізі.