Прийшов до «авторитету» і потрапив під прес: подробиці гучного скандалу з правозахисником в Києві

Глава організації «Міжнародна ліга захисту прав громадян України» Едуард Багіров, який став фігурантом гучного ПП в Києві, сам прийшов на зустріч з кримінальним авторитетом.

Скандал вибухнув 14 червня, коли дружина Багірова написала про ситуації, в яку потрапив її чоловік, на своїй сторінці в Facebook. Анна заявила, що чоловіка напередодні утримували силою протягом двох годин двоє співробітників поліції і кримінальний авторитет Олег Б. зі своїми підлеглими.

«Його били, забрали паспорт і документи на машину. Погрожували вбивством йому та членам нашої сім’ї», – написала Анна.

Жінка зазначила, що зв’язалася з начальником поліції Києва і за його наказом правоохоронці Оболонського району звільнили Едуарда. Також був затриманий і «ватажок банди здирників».

За інформацією джерел все сталося в Оболонському районі Києва, в кафе «Десант» на вул. Прирічній. Близько 18 години в поліцію зателефонувала Ганна Багірова і повідомила, що її чоловіка незаконно утримують у закладі.

На місце події одразу ж виїхало кілька нарядів поліції та слідчо-оперативна група (СОГ).

Як з’ясувалося, правозахисник приїхав в кафе в 17 годин на зустріч з Олегом Крапівіним, який також відомий у кримінальних колах як Олег Бакинський.

Разом з Крапівіним було ще кілька його «соратників» і охоронці.

Розмова Багірова і Крапівіна відбувалася на підвищених тонах, потім «авторитет» і його люди нібито кілька разів вдарили правозахисника – Крапівін ніби вимагав віддати взяті Багіровим в борг 30 тисяч доларів.

Свідки з азербайджанської діаспори, які приїхали з «авторитетом», повідомили правоохоронцям, що Багірова ніхто незаконно не утримував. А самі співробітники закладу і зовсім заявили, що нічого не бачили.

Джерело стверджує, що у Багірова давно були «певні проблеми з бізнесом». Що, втім, не дає підстав фізично вибивати з нього борги.

Зараз правоохоронці розбираються в події. Також перевіряється інформація про можливу причетність співробітників поліції до даного інциденту.

Едуард Багіров – відомий правозахисник. Є автором концепції антирейдерських методів боротьби. Крім того, ефективно захищав права власників при спробі порушення їх інтелектуального права і від рейдерських захоплень приватного майна громадян України та іноземців.

В 2013 році в Багірова стріляли в Києві. Гумову кулю з ноги дістали лікарі швидкої допомоги. Сам правозахисник не заявляв тоді ще міліції, так як не хотів розголосу.

Олег Крапівін – відомий спортсмен, чемпіон світу серед ветеранів, який зумів увійти в історію вільної боротьби. Заслужений майстер спорту і заслужений тренер Азербайджану і СРСР, який згуртував і очолив одну з найсильніших в Україні диаспорских організацій – Київську. Бізнесмен, співвласник великого київського ТРЦ Dream Town.

Крапівін є в базі «Миротворця». Тут він проходить як кримінальний авторитет «Бакинський».

«Почав злочинну діяльність в 90-ті роки в складі ОЗГ «Авдыша». Дотримується злодійських традицій, має зв’язки в правоохоронних органах, тримає общак і розподіляє його в місцях позбавлення волі. На короткій нозі з колишнім наглядачем за Київським Центру.. Тримав під контролем кілька угруповань, які займаються здирництвом і продажем наркотиків… Починаючи з 2000 року прагнув легалізуватися. Дружив з покійним Максимом Курочкіним. Неформально входив до складу компанії «Росукренерго», – йдеться на сайті.