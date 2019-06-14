Через зміну власника з медіахолдингу ZIK звільняються топові працівники

Про звільнення з телеканалу ZIK Вахтанга Кіпіані нещодавно повідомляла Zrada.today, тепер стало відомо, що через зміну власника медіахолдингу ZIK, звільняються відразу декілька топових працівників. Про це повідомляє Укрінформ.

Окрім Кіпіані з каналу ZIK звільняються керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, а також головна редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес.

Про своє звільнення у Facebook написала Тетяна Вергелес: «Мій ЗІК закінчився. Звільняюся».

Ольга Мовчан також заявила у соціальній мережі, що звільняється з телеканалу: «За 9 років роботи мене безліч разів перепитували, чи Медведчук купив ZIK. І це завжди було неправдою. Але ось це сталося – Тарас Козак, поплічник кума Путіна, власник ZIKу. Я для себе не бачу жодної можливості продовжувати тут роботу. Дуже не хочеться, щоб на репутації проукраїнського телеканалу медведчуки торували собі шлях до влади. Сумно».

Роман Недзельський написав у Facebook: «Офіційно – телеканал ZIK тепер належить Медведчуку. А я – завтра видаю в ефір останній випуск тижневика “Деталі” і йду шукати роботу. Я багато разів спростовував інформацію про продаж каналу раніше, бо офіційно керував каналом менеджмент Петра Димінського. З цими людьми у мене були домовленості про невтручання в новини і тижневик, і я дякую, що цих домовленостей було дотримано. Ми могли робити новини і підсумкову програму так, як бачила їх редакція».

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Нагадаємо, що 14 червня стало відомо про те, що канал ZIK купив соратник Віктора Медведчука – Тарас Козак. У медіаактиві Козака віднині стало три канали: «112 Україна», NewsOne і ZIK. Він створює медіахолдинг «Новини», який очолить телепродюсер Олексій Семенов.

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