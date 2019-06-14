Єпіфаній назвав причину розбіжностей з Філаретом

Єпіфаній заявив, що він хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України.

Митрополит Епіфаній вважає, що почесний патріарх Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України. Про це він заявив в ефірі Радіо НВ.

Він розповів, що після отримання томосу у нього з Філаретом почалися розбіжності з приводу майбутнього розвитку єдиної помісної православної церкви.

«Після Об’єднавчого собору і після отримання томосу у нас відбулися певні розбіжності в майбутньому бачення розвитку єдиної помісної православної церкви, по моделі управління церквою, яка об’єдналася», — повідомив Епіфаній.

За його словами, «акціонером» томосу є український народ.

«Але зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна фігура (Філарет, — ред.), певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно. На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати все столітні надії українського народу мати свою помісну православну церкву», — додав Епіфаній.