«Альтком» почав підступати до турків під Полтавою

Група «Альтком» Олександр Тисленко, розквіт бізнесу якого припав на віце-прем’єрство Бориса Колеснікова, отримала найбільший підряд з часів Евромайдана

В кінці травня-початку червня Служба автодоріг у Полтавській області підписала відразу шість великих контрактів з дорожніми підрядниками майже на 3,1 млрд грн, чотири з яких на 1,7 млрд грн дісталася турецької компанії Onur Онура і Исхана Четинджевизов. Один поспіль на 629 млн грн отримала одеська компанія «Ростдорстрой»Юрія Шумахера і Євгена Коновалова, яких включають до найближчого оточення мера Одеси Геннадія Труханова, і ще один на 727 млн грн – маріупольське ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком».

Для останньої компанії підписаний контракт на реконструкцію дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка має важливе значення – це найбільший тендер в Prozorro, виграний «Альткомом».

На фото – Олександр Тисленко

Власником компанії через голландську Altcom Global nv є донецький бізнесмен Олександр Тисленко, покровителем якого в часи Януковича ЗМІ називали тодішнього віце-прем’єра Бориса Колесникова, який курирував підготовку України до проведення Євро-2012.

При ньому «Альтком» отримав держзамовлення майже на 1,5 млрд доларів на будівництво аеропортів, стадіонів, доріг тощо, часто за процедурою закупівлі в одного учасника без проведення тендеру.

З 2014 року в «Альткому» почалася чорна смуга. Компанія на якийсь час перестала отримувати державні контракти, а група банків на чолі з належний російському Зебу Промінвестбанком пред’явили їй претензії за кредитами більш ніж на 10 млрд грн і почали масово судитися з боржником.

Тому коли кредитори у 2017 році (ПУМБ, а потім і «Райффайзен лізинг Аваль») намагалися ініціювати процедуру банкрутства «Альткому», мало хто вірив у те, що компанія знову зможе повернутися на «велику дорогу».

Але все обійшлося – справи про банкрутство були закриті, а компанія Тисленко почала отримувати один за іншим щедрі підряди. Левову їх частку забезпечила вже згадана Служба автодоріг у Полтавській області – так, у червні 2017 вона підписала з «Альткомом» найбільший донедавна контракт на 575 млн грн. Всього ж із загального портфеля замовлень за підсумками виграних на Prozorro тендерів в 4 млрд грн Полтава забезпечила компанії Тисленко майже половину доходу – 2 млрд грн.

Паралельно компанія змогла вирішити частину своїх фінансових проблем з банками, домігшись через суд розстрочки виплати боргів. Наприклад, рішенням господарського суду Донецької області було 4 року розстрочено виконання рішення господарського суду Донецької області по справі №905/2357/15 про стягнення на користь Промінвестбанку 466 млн грн. І тепер «Альтком» виплачує банку за 9,7 млн грн щомісяця. За іншими позовами «Альтком» веде затяжні суперечки в судах, які погодилися на проведення різних експертиз кредитних договорів, які оспорює позичальник, що забезпечує їх затягування на роки.

Втім, в 2019 році Промінвестбанк змінив тактику і підключив до виконання частини прийнятих в свою користь рішень судів про стягнення боргів приватних виконавців. Ті, з урахуванням того, що отримують комісію, розмір якої прямо залежить від стягнених сум, із завзяттям взялися за справу, домігшись арешту рахунків і активів боржника (наприклад, в рамках наказу Господарського суду Донецької області від 23 грудня 2016 по справі №905/2357/15).

Але частина арештованих рахунків «Альткому» навесні цього року вдалося розблокувати, і поки компанії вдається залишатися на плаву.

Владислав Боровиков