В зоні ООС за день шість обстрілів, поранений боєць

Ворог застосував артилерію калібру 122 мм, міномети, а також гранатомети і стрілецьку зброю.

Підрозділи сепаратистів з початку нинішньої доби шість разів обстріляли позиції ВСУ на Донбасі. Один український військовий поранений, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірній зведенні в п’ятницю, 14 червня.

Ворог застосовував заборонені Мінськими угодами артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив три обстрілу позицій сил ООС – все в районі міста Мар’їнка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ зафіксовано три обстрілу – в районі селищ Південне і Новгородське, а також міста Попасна.

Українські підрозділи відкривали у відповідь вогонь. Втрати противника уточнюються.