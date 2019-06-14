Акціонер SkyUp поскаржився на безпрецедентний тиск та атаки на авіакомпанію

Один з акціонерів української авіакомпанії SkyUp в Київ Олександр Альба заявив про безпрецедентний тиск на компанію шляхом інформаційних атак, одночасних перевірок і безпідставних депутатських звернень.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні наша компанія відчуває безпрецедентний тиск: брудні інформаційні атаки (наприклад, фейковий сайт з відгуками, атаки ботів або брехливе відеозвернення журналіста одного з головних каналів), шість одночасних перевірок в групі компаній, безпідставні депутатські звернення і вже легендарне рішення Баришівського суду», — написав Альба.

Як він вважає, це спланована атака на бізнес, «який намагається чесно конкурувати в Україні».

«Незважаючи на все, ми продовжуємо чесно і сумлінно виконувати свої зобов’язання. Всі рейси вилітають за графіком», — додав акціонер SkyUp.

Скріншот: Facebook/Олександр Альба