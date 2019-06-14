«Це стара російська територія»: Шредер оскандалився заявою про Крим

Колишній німецький канцлер і керівник комітету акціонерів Nord Stream Герхард Шредер заявив, що анексія українського Криму Росією була «законною».

За даними німецького видання Bild, політик фактично закликав визнати цей факт, а також скасувати антиросійські санкції, введені за агресію Путіна в Україні. З настільки скандальною заявою чиновник виступив вчора в Бранденбурзі.

«Крим – це стара російська територія. В радянські часи не мало значення, куди Крим був приписаний територіально. Але тепер це вже не так», – сказав Шредер. Більш того, він вважає, що «приєднання» Криму до Росії можна знайти і юридичне обґрунтування. На думку Шредера, мова йде не про відділення, а про «схвалення населенням», а у зв’язку з цим анексію Криму нібито не можна вважати агресивним актом».

«Ця людина говорить за Німеччину чи вже за Москву?», – обурилися журналісти Bild. Вони відзначили, що кримський питання політик-бізнесмен захищав «в дусі президента Росії Володимира Путіна».