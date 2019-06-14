«Посадити всіх в одну капсулу, назвати її «Шпроти», бл*дь, і – фіть!» Кошовий послав Путіна і Скабееву

В ефірі програми журналістки Олесі Бацман кращий друг президента України Володимира Зеленського, актор «95 кварталу» Євген Кошовий запропонував главу РФ Путіна відправити на Місяць.

«Не хочу. Я не хочу його бачити. Я хочу, щоб він полетів у космос на х*р», – прокоментував Кошовий питання про поїздку до Путіна. Більш того, артист поділився планом, як відправити російського лідера в космос.

Крім цього, Кошовий запропонував разом з Путіним відправити на Місяць Ольгу Скабееву, знамениту пропагандистку, а також всіх тих, хто досі стверджує, що російських військ немає на сході України. «Подзвонити [Ілону] Маску і сказати: зроби капсулу для Путіна. І все. Досвідос. Путіна туди посадити, Скабееву (російську пропагандистку – Ред.)», – розповів Кошовий. «Не знаю, хто там ще каже, що «їх там немає». Ось всіх цих посадити в одну капсулу, назвати її «Шпроти», бл*дь, і – фіть! – на Місяць чи на Марс. Ось це буде поїздка!» – озвучив комік.