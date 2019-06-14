Тягнибок заявив, що новій Раді загрожує русифікація (відео)

Новій ВР загрожує русифікація. Про це сказав лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Він також заявив, що нова влада налаштована на інтереси крупного кримінального капіталу. Повідомляє Zrada.today з посиланням на Еспресо TV.

У ефірі Еспресо TV Олег Тягнибок сказав: “Це буде російськомовний парламент. Цей парламент – наступний – розмовлятиме російською мовою, от побачите!”.

Також під час розмови лідер ВО «Свобода» окреслив основні пріоритети своєї політсили і заявив, що він не бачить спільних поглядів з командою Зеленського.

“Це є питання забезпечення миру в українських умовах. Судячи з того, що говорить команда Зеленського, ми не бачимо, скажімо так, спільних поглядів», – підкреслив Тягнибок.

Далі лідер «Свободи» звернув увагу на економічні питання і на державотворення.

«Друга частина – це є економічний блок. Наш антиолігархічний пакет докорінних перетворень: є формування середнього класу, захист дрібного і середнього бізнесу. А теперішня влада як видно, чітко налаштована на інтереси крупного кримінального капіталу. І третя частина – це є власне питання державотворення: скасування недоторканості, імпічменту, процедура відкликання депутатів і таке інше. І найважливіше – ми єдині здатні у парламенті відстоювати національну ідентичність українців”, – наголосив Тягнибок.

Нагадаємо, що націоналістичні організації «Національний корпус», «Правий сектор», «Свобода» йдуть на парламентські вибори об’єднавшись.

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