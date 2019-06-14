49 пар берців: у Києві вшанували пам’ять воїнів, які загинули 5 років тому при катастрофі ІЛ-76

На Михайлівській площі виставили 49 пар військових черевиків — за кількістю загиблих при катастрофі ІЛ-76, збитого терористами з ПЗРК біля Луганського аеропорту 14 червня 2014 року.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕМАЄ.

Акцію організували родичі загиблих десантників. Вшанувати пам’ять воїнів прийшли кілька десятків чоловік.

По центру площі біля Михайлівського собору вони виставили 49 пар військових черевиків. Біля кожної — поклали квіти. Поряд запалили лампади.

Слова пам’яті про загиблих захисників України сказали їхні рідні та близькі. Після присутні виконали гімн України.

Автор фото — Олег Богачук.











































14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексабыл вражений літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту знаходилися 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Загибель 49 воїнів стала найбільшою одномоментної втратою української армії у війні з Росією.

Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і забезпечити безпеку перельоту Іл-76 в контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов’язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду повинно компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, проте Вища рада правосуддя відмовився розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.