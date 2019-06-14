«Це соромно!»: Саакашвілі заявив, що Україна є країною третього світу

В інтерв’ю журналістам радіо «У» лідер політичної партії «Рух нових сил», колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі відніс Україну до країн третього світу.

«Це соромно. Я не бачив у світі українця, який бездельно сидить, який весь час не створює навколо себе організацію, яка не хоче працювати, осягати і так далі. Так з якої причини країна повинна виглядати, як субсахарная Африка?», – з обуренням сказав він.

Одночасно з цим Саакашвілі розповів, що Нігерія – найбільш корумпована країна в світі – в значній мірі нагадує Україну. «Хіба наша мрія була бути схожим на передмістя Лагоса?», – запитав політик.

