Зеленський створить експертну групу для оцінки “судової реформи”

Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної “судової реформи” та підготовки законодавчих кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади, заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

“Ми занепокоєні ситуацією, що складається останнім часом у зв’язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема “реформованими”) судових рішень, що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України та закону”, – зазначено в заяві Рябошапки, розміщеній на сайті президента України в п’ятницю.

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За його словами, наявність низки таких судових рішень є “очевидним свідченням провалу судової реформи”, яка відбувалася під контролем Адміністрації п’ятого президента України Петра Порошенка.

“У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної “судової реформи” та підготовки законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади”, – заявив Рябошапка.

Крім того, за його словами, як і все українське суспільство, у президента Зеленського очікують швидкої і принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення судових інстанцій.

Джерело – interfax

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