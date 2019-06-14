Зеленський і дивляться: ЗМІ оприлюднили дані про контрабанду в Одесі

Президент Зеленський звільнив п’ять начальників обласних управлінь СБУ, в тому числі і в Одесі. Заступник глави АП Руслан Рябошапка пояснив, що головним мотивом звільнень стала причетність звільнених голів облСБУ до контрабанди.

«Країна» з’ясувала, що відбувалося і відбувається зараз в Одеському управлінні СБУ, а також як «контора» впливає на контрабанду в регіоні.

Власне, звільнення голови одеського УСБУ Олександра Довженка мало вплине на плачевну ситуацію з контрабандою в регіоні.

По суті, необхідно звільняти практично весь особовий склад кількох підрозділів одеського управління спецслужби. Але в основному з управління «К» (управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю – Прим. Ред.), яке здійснює оперативну діяльність на митниці і в порту.

Хочеш контролювати? Очоль!

Справа в тому, що контрабанда в Одесі була завжди, а співробітники СБУ з початку 90-х взяли на озброєння відому приказку — «Якщо хочеш щось контролювати, очоль це».

Митниця і контрабанда завжди були самим грошовим сектором тіньової економіки в Одеській області.

Співробітники СБУ ще з часів бандитського беззаконня 90-х тісно співпрацювали з основними кланами контрабандистів. Втім, як і в будь-якій державній службі, співробітники будь-якого обласного управління СБУ діляться на «білу» і «чорну кістку» — «робочих конячок», які служать і тягнуть віз реальної роботи за зарплату, і «заробітчан» з привілейованих підрозділів.

«Департамент «До» — в Одесі завжди була місцем, куди прагнули ті, хто прийшли в «контору» заробляти, а не служити. Посади в управлінні «К» продавалися як гарячі пиріжки на Привозі. Навіть що б стати звичайним опером в «До», слід було занести від десяти тисяч доларів ключовим начальству – в кадри, начальнику управління та заступнику начальника головного управління. Але крім тих, хто купили посаду, в «До» і «хребетні» — мажори, дітки впливових генералів і комерсантів. Діти бізнесменів потрапляють в «До» в результаті тісної дружби» керівництва контори з «подкрышными» комерсантами, дітей влаштовують батьки в СБУ для того, що б вони по-родинному кришували сімейні підприємства. При налагоджених і рівних відносинах з начальством, витрати на пристрій в департамент завжди можна було відбити за півроку – рік. Далі починалася робота на свою кишеню. Єдина умова – ділитися з начальством в пропорції 50/50. Втім, деякі сектори роботи – а саме, «забезпечення квитками» контрабанди і відкати від контрабандних потоків, завжди були під повним контролем вищого начальства. Працюючи всього лише «представником «контори» на митниці, можна заробити від десяти тисяч доларів в місяць, – при цьому співробітник буде всього лише приймати пакети з грошима і передавати їх начальству. Тобто, це посада посередника-кур’єра на основних потоків контрабанди», — розповів колишній високопоставлений співробітник одеського управління СБУ.

«Досить подивитися, на яких машинах приїжджають співробітники вранці на роботу. «Ка-шників», можна відрізнити відразу – за їх автомобілів, вартістю в десятки, а то і сотні зарплат звичайних співробітників. На тлі того, що в одеському управлінні регулярно затримують премії та відпускні, розкіш і нахабство оперів з «До» зашкалює», — стверджує екс-співробітник спецслужби.

Як з’ясувала «Країна», «смотрящим» по одеській митниці числиться кум звільненого голови одеського управління СБУ Олександра Довженка — співробітник одеського управління «К» Олександр Калюжний.

За словами джерела «Країни» в СБУ, одеська митниця, порт і практично всі основні одеські підприємці, які займаються експортом-імпортом товарів широкого вжитку, знаходяться під тотальним контролем управління «До» одеського СБУ.

«Калюжний підібрав під себе» цілий відділ, більше десятка співробітників, який займається контролем «права першої ночі» на митниці. Всі вони займаються виключно «боротьбою з контрабандою на митниці, днюють і ночують там. Весь відділ отримує другу зарплату у підприємців, в десятки разів більшу ніж оклад співробітника Служби. Для «галочки» опера з цього відділу іноді затримують інспекторів митниці на дрібних хабарі, від 200 до 500 доларів. Так як на митниці беруть хабарі все підряд, то морочитися оперативною розробкою і документуванням хабарників там особливо не потрібно – ткни пальцем у першого інспектора ГФС, і потрапиш у хабарника. Але потрапляє під роздачу лише «дрібниця», ті інспектора, які не задіяні в схемах, які контролюють ці «К-шники». Таким чином, і звітність в порядку». — стверджує колишній оперативник СБУ.

Поборами обкладено до 90 відсотків імпорту. Стандартні ставки при «обилечивании» сірих схем розмитнення та ввезення імпорту в Одесі – від 1 гривні до 1 долара за кілограм вантажу.

Ставки коливаються в залежності від вартості товару та швидкості реалізації. Вище за все стоїть контрабанда медикаментів з Індії – цей товар взагалі не обчислюють на кілограми, а вважають за одиниць упаковок, за короб препаратів – аналогів відомих ліків з Індії на митниці беруть від десяти до двадцяти доларів за короб. Трохи дешевше варто ввезти вантаж елітного алкоголю з-за кордону.

Рахунок на кілограми/долари починається із взуття, одягу, тканин, дитячих іграшок та металовиробів.

Не секрет, що в Одесі діє кілька найбільших кланів контрабандистів і кілька десятків трохи менш великих. Промисловий одеський ринок «Сьомий кілометр» торгує виключно контрабандними товарами, але це лише верхівка айсберга – товари, ввезені через одеську митницю з сірим і чорним схемами, заполонили всі українські прилавки.

Три основних клану та десятки дрібних

Серед основних кланів, що промишляють контрабандою, найчастіше звучать одні й ті ж прізвища. Які вже засвечивались в митних скандалах.

Наприклад – одеського підприємця Вадима Альперіна, холдинг якого займається великим імпортом товарів різних найменувань. Альперіна згадують у зв’язці з начальником Київської митниці Сергієм Тупальским, який з грудня по березень 2018 2019 року виконував обов’язки начальника Одеської митниці. Мовляв, Тупальский кришував Альперіна і по суті був його бізнес-партнером. У колах одеських підприємців цей союз часто називають кланом «Вадика».

Також в Одесі відомий клан під умовною назвою «Мелвілл». Цей клан нібито очолюють співробітник Генпрокуратури Сергій Сердюк і колишній виконуючий обов’язки голови Державної Фіскальної служби Мирослав Продан. У бізнесменів з «7-ки» цей клан проходить під назвою «Продановского».

Третій великий клан контрабандистів нібито контролює колишній депутат Одеської міськради від Партії регіонів, підприємець Олександр Кисіль. Його за твердженням джерел «Країни» в Генпрокуратурі, безпосередньо кришують співробітники управління «К» СБУ. Цей клан називають в Одесі «Кисилевским».

Близько десятка більш дрібних кланів контролюють українські злодії в законі, в тому числі номінально «смотрящий» по Одесі злодій по кличці Антімос, а також кілька інших кримінальних авторитетів та колишніх співробітників УБОЗ МВС та СБУ. До речі, саме цим кланам належать прибуткові «теми» (напрямки – Прим. ред.) контрабанди – імпорт автомобілів зі США, вивезення бурштину з Волині через морський порт і аеропорт.

Окрема тема – паливні вантажоперевезення, це «священна корова», до тіла якої допущені обрані співробітники СБУ. Тому, що експорт та імпорт нафтопродуктів безпосередньо куруються представниками Києва – на рівні міністерств і найбільших українських фінансово-промислових груп.

«На схемах імпорту – експорту палива, нафтопродуктів і вугілля, заробляються не мільйони, а десятки мільйонів доларів у місяць. Але одеситів до них не пускають. Ця контрабанда відбувається на рівні керівництва СБУ країни, а керівництво одеського управління СБУ лише здійснює оперативну підтримку. Але свій відсоток від імпорту палива отримують і вони», — пояснило джерело «Країни» в енергетичній митниці України.

Цікаво, що в обличчях людей, які контролюють найбільші контрабандистские клани, простежується очевидна закономірність – як «бізнес-партнерів» підприємців виступають чиновники державних відомств і спецслужб.

До речі, незважаючи на те, що перші два клани контролюють керівні працівники ГФС і митниці, їх діяльність була б неможлива без співпраці з СБУ. Ділитися зі спецслужбою необхідно навіть тим контрабандистским кланам, на чолі яких стоять керівники фіскального відомства.

За інформацією джерел «Країни» на митниці, щомісячний дохід СБУ з «сірих» потоків імпорту ширвжитку – а насправді, контрабанди, становить від 700 тисяч до мільйона доларів. І це всього лише близько двадцяти відсотків доходу – решта йде в кишеню головам контрабандистський кланів і їхніх покровителів у владі.

Але головна проблема полягає не в прагненні комерсантів ввезти товару без сплати акцизів, податків і митних податків, а в складності українського митного законодавства, заплутаності внутрішніх податкових і митних інструкцій.

По суті, звільнення і кадрові рокіровки в СБУ і митниці насправді це війна з вітряками – для системної ліквідації контрабанди необхідно прийняти нові фіскальні та митні закони і ліквідувати внутрішньовідомчі підзаконні інструкції ГФС, митниці та СБУ. За якими ці служби вільні трактувати закони на свою користь, щемити підприємців і «не пущать» товари дачі без хабарів і відкатів в обидві сторони від границі.

Також необхідно виконати передвиборчу обіцянку Зеленського і позбавити СБУ можливості займатися економічними злочинами. В тому числі і на митниці. А також ліквідувати сумно відоме управління «К».