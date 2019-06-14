У Зеленського візьмуться за зміну «судової реформи»

Гарант Конституції України Володимир Зеленський прийняв рішення створити експертну групу для того, щоб вона могла оцінити здійснену попередньою владою «судову реформу» в українській державі. Про це повідомляється на сайті українського лідера з посиланням на слова заступника глави АП Руслана Рябошапки.

Зокрема, Рябошапка заявив: «Ми вельми стурбовані тим, що бачимо сьогодні, тією ситуацією, яка складається останнім часом у результаті проголошення різних судових рішень різними судовими інстанціями, які, згідно думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції української держави і законодавства. Прийняття такого роду рішень продовжує диструктивно впливати на довіру до судової системи, хоч воно і так зовсім не високо».

В Адміністрації президента України зазначають, що присутність такого роду рішень судів ймовірно свідчить про повний провал судової реформи, яка виконувалася під контролем колишнього Верховного головнокомандуючого Збройними силами України Петра Порошенка. Саме в результаті такого повороту подій Зеленський вирішив створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи» і подальших кроків по вирішенню існуючих проблем у даній сфері.