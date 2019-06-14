В Адміністрації президента змінять правила дрес-коду та дозволять відвідувати будівлю з ноутбуками

Український підприємець і волонтер Давид Арахамія заявив, що ініціював зміни в правила дрес-коду для відвідувачів Адміністрації президента. «В адміністрацію вже можна (приходити в шортах – ред.).

Мене не пускали. Кажуть: дрес-код. Я кажу: хто дрес-код затвердив? Вони кажуть: не знаємо. Я знайшов коменданта. Кажу: а чому дрес-код, чому не можна в шортах? І знайшли документи. Поміняли документи. Зараз можна», – зазначив він в інтерв’ю Радіо Свобода. Також Арахамія додав, що відповідні зміни внесли в документ, який вимагав спеціального дозволу для відвідування будівлі адміністрації з ноутбуком.

«Розумієте, в Адміністрацію президента не можна без спеціального дозволу пройти з комп’ютером. Але туди багато журналістів ходити, експертів. І в них є комп’ютерній комп’ютери. Я кажу: чому iPhone можна, iPad як планшет можна (це є фактично комп’ютер), а комп’ютер вже не можна? Від що за дурня? Просто ніхто не «парився».

Я знайшов документ, який це регламентує. Ми пішли і підписали документ, що зараз можна і з ноутбуком. Тобто це такі вже дві маленькі реформи», – сказавши Арахамія. Відповідальна за департамент інформаційної політики Ірина Побєдоносцева у коментарі Радіо Свобода підтвердила, що документ, який регламентує зовнішній вигляд співробітників і відвідувачів будівлі АП, буде змінено.

«У нас – аналогічні ідеї і думки, тому що просто жарко… Поки що на офіційному рівні це в робочому процесі. Цей процес триває, тому що це не така проста історія. Альо це буде точно, бо ми всі підтримуємо цю ініціативу і вважаємо, що це трохи застрілі заходь. Найближчим часом має запрацювати ця інновація», – зазначила Побєдоносцева. Так само зміни будуть внесені до документу, що стосується відвідування Адміністрації президента з ноутбуком, додала вона. «Залишилося врегулювати це питання, щоб по всіх інстанціях це пройшло», – сказала речниця Зеленського.

Давид Арахамія балотується до парламенту від «Слуги народу», четвертий номер у списку. Є одним із засновників IT-компанії Template Monster та проекту Weblium.