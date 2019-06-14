Путіна відшили: Білорусь відмовилася бути частиною Росії

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна ніколи не відмовиться від суверенітету і незалежності і не стане придатком іншої держави.

Тверду позицію Мінська він висловив в інтерв’ю The Wall Street Journal.

«Суверенітет і незалежність для нас священна, і навіть якщо б хто-то в Білорусі хотів відмовитися від них, це було б абсолютно неможливо», – запевнив він.

Макей зазначив, що після розпаду Радянського Союзу в 1991 році покоління білорусів «народилося і хоче жити в незалежній державі».

Міністр також прокоментував поліпшення відносин Мінська з Вашингтоном. «Геополітична ситуація змінилася, в нашому регіоні з’явилися нові конфлікти, і США побачили, що Білорусь не є придатком якоїсь іншої країни», –заявив він.