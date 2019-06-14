У лікарні Дніпра чоловік не дочекався допомоги і помер від гангрени

У Дніпрі в 9-ї міської лікарні помер чоловік з гангреною, який до цього пролежав кілька днів у коридорі біля туалету, але не отримав допомогу з-за відсутності грошей.

Очевидці розповіли, що вже кілька днів у лікарні лежить чоловік з гангреною. Але з-за того, що у нього немає грошей — ніхто не займається лікуванням. Також відомо, що чоловік в таких умовах перебуває вже тиждень і йому потрібна термінова операція — ампутація ноги.

«При цьому персонал знає про діагноз, про необхідність операції. Його кінцівку опущена в якусь ємність, замотана в пакети. Повз нього багато раз в день проходять лікарі, але нічого не змінюється. Іноді роблять якісь перев’язки і все», — кажуть очевидці.