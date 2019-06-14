ДБР розслідує побиття військовим товариша по службі на полігоні «Широкий Лан»

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в міста Миколаєві, розслідують обставини заподіяння тілесних ушкоджень старшому солдату на полігоні «Широкий Лан».

31 травня 2019 року старший солдат військової частини А2962, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, кілька разів вдарив товариша по службі по голові. Потерпілий отримав численні травми голови середньої тяжкості. Причиною нападу стало зауваження потерпілого в бік військовослужбовця.

8 червня командування військової частини А2962 звільнило від військової служби солдата, який наніс тілесні ушкодження, намагаючись уникнути розголосу вчиненого злочину. Слідчі ДБР дадуть правову оцінку таким діям.

Старшому солдату загрожує від двох до п’яти років ув’язнення, повідомили у територіальному управлінні ДБР.