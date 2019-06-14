Угорщина виділила мільйони євро для розвитку своєї культури на Закарпатті

Уряд Угорщини призначив уповноваженого у справах Західної України, при цьому виділивши 7,5 млн євро на розвиток угорської культури в Україні і реставрацію пам’яток. МЗС України рахунок таку поведінку сусіда «агресивним».

За словами угорського уповноваженого Іштвана Грежа, основна мета — представити угорську культуру. «Це стосується не тільки закарпатських угорців, але й всіх українців, щоб показати, чого ми досягли за кілька століть», — говорить він. Грежа вже координує гуманітарну політику Будапешта в західній Україні – на Закарпатті. Це дуже не подобається українському МЗС.

«Платять за курси угорської для українців. Вони намагаються створити гомогенне простір — володіння угорською чи румунською. Ми русский мир відбили, а є угорський світ. Угорський світ — це виклик для нас», — пояснив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Гроші, які виділяє Угорщина, підуть на реставрацію пам’яток архітектури у Закарпатській та Львівській областях. Частина коштів буде розділена між угорцями України для залучення їх до освітніх програм.

Це не просто фінансування. Вони конкретно фінансують вивчення угорської українцями, Угорці відверто говорять про можливість і бажаність угорської автономії. Угорці роздають паспорти направо і наліво», — додає глава МЗС.

Українсько-угорські відносини переживають не найкращі часи. Загострення відбулося відразу після прийняття Верховною Радою закону про освіту. Їм зобов’язали нацменшини вивчати шкільну програму українською мовою. У відповідь угорці заблокували переговори України з НАТО, організації почали саботаж реформи на місцях.

«Звичайно дуже важко впроваджувати ті інструменти підвищення якості володіння українською мовою, якщо на місцях є певний опір. Є певна частина місцевих жителів, які є «чисті політики», і вони давно співпрацюють з країнами, які ви згадували, і мають з ними певні відносини», — пояснила керівник директор європейської інтеграції МОН Ганна Новосад.

Заклики до створення угорської автономії на території України, кажуть експерти, з’являються частіше у Росії, ніж в Будапешті. «Певні невеликі прошарку реальних сепаратистів. Переважно вони підгодовуються з Росії з допомогою російських грошей. Може якийсь невеликий внесок у це бажання підтримати своє з’являється меншість, враховуючи таку посаду-імперську ностальгію», — вважає експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер.

Як відзначають експерту, Угорщини потрібна не стільки земля, скільки люди, оскільки країна переживає найбільший в Європі демографічна криза.